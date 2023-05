Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est sous un soleil que l’on attendait plus que les marcheurs ont entamé le tour Saint-Roch ce dimanche 21 mai. Les 14 sociétés thudiniennes et la délégation walcourienne ont marché au rythme des tambours et sur l’air des fifres dans les rues de Thuin. Et la fête continue ce lundi.