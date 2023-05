«Nouvelle école»: le télécrochet 100% rap de retour pour une seconde saison sur Netflix

Après un joli succès lors sa première édition, Netflix rempile et nous présente enfin la nouvelle saison de « Nouvelle école ». Une première partie a été dévoilée ce 17 mai, mais il faudra attendre le 24 mai pour les trois épisodes suivants, puis le 31 mai pour la grande finale. De freestyles en battles, un nouveau groupe de rappeurs s’affronte pour décrocher un prix de 100 000 euros, face à un jury de pro. Pas de changement de ce côté-là, puisque Niska, Shay et SCH reprennent du service, prêt à challenger les candidats, afin de les mener vers la prochaine étape de leur carrière. Hip-hop oblige, la bande-annonce promet quelques clashs, d’énormes enjeux, et surtout, un besoin vital de faire ses preuves au micro, dans un milieu impitoyable face à l’échec.

Du beau monde est également attendu, avec des apparitions de gros noms du rap francophone, retrouvés dans les différentes villes explorées, à la recherche la perle rare. On y retrouve Médine, Kalash Criminel, Rim’K, Alonzo, Soso Maness, le duo d’Ärsenik, mais aussi Fresh, le grand gagnant de la saison 1. Aussi connu sous le nom de Fresh la Peufra, il avait été découvert par Shay à Liège, avant de se hisser jusqu’à la finale. C’est finalement avec son titre « Chop » qu’il avait remporté le concours, alors qu’il avait 25 ans. Depuis, il a sorti un EP, « Bientôt à l’abri », puis un premier album, « A l’abri », mais aussi un duo avec Niska, intitulé « Allez dehors ! ».