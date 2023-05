Louis-Emmanuel, 15 ans, ne pèse que 25kg, n’est pas scolarisé et vit reclus avec sa mère: «C’est terrible ce qui leur arrive»

C’est suite à une visite aux urgences pédiatriques de Rennes que les services sociaux ont été alertés : Louis-Emmanuel, qui aura 15 ans en juin, ne pesait que 25kg, n’avait pas de carte de sécurité sociale et n’était scolarisé dans aucun établissement. Il présentait en outre des difficultés d’élocution et lisait difficilement. Auparavant reclus avec sa mère, il a été placé dans un foyer de l’aide sociale à l’enfance, indique le Courrier-Picard .

Stéphanie, une mère de famille de 48 ans, a été placée sous contrôle judiciaire, et mise en examen par le tribunal de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour « soustraction à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant », rapporte La Voix du Nord .