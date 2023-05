Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les agents du service de la propreté de la Ville de Bruxelles collectent des montagnes de déchets en tous genres chaque année. Il y a bien sûr ce qu’ils récoltent en vidant les corbeilles publiques et en balayant les rues, dont les feuilles mortes en automne, mais aussi tout ce qui est ramassé lors des collectes d’encombrants et, bien sûr, les dépôts clandestins. En 2019, on a ainsi récolté 10.921 tonnes de déchets au total », explique Zoubida Jellab, échevine de la Propreté à la Ville de Bruxelles. « Mais ce chiffre est descendu à 9.238 tonnes en 2022, soit près de 1.700 tonnes de moins en 4 ans. » Précisons-le d’emblée, ce n’est pas parce que les services ont moins travaillé.