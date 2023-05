Un jeune homme de 19 ans vole un GSM dans le Carré de Liège après avoir porté des coups

Peu après 5h30, dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme de 19 ans a été interpellé par la police liégeoise pour le vol, avec violence, d’un GSM.

D’après le parquet de Liège, avisé des faits, des coups auraient été échangés entre la victime et le suspect : une tierce personne est intervenue et l’auteur en a profité pour saisir le téléphone et prendre la fuite. Interpellé, il affirme s’être emparé de l’appareil car ce dernier était utilisé par son propriétaire pour lui porter des coups.