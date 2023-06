Cette vidéo éditée déforme les propos d'un sénateur américain sur l'Ukraine

Le post est accompagné d'une vidéo de quelques secondes, montrant un échange entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le sénateur américain républicain Lindsey Graham .

"'Et les Russes meurent… Nous n'avons jamais aussi bien dépensé notre argent': Lindsey Graham sénateur américain se réjouit de voir des Russes mourir lors de sa rencontre avec Zelensky à Kiev", s'indigne cet internaute suisse dans un tweet relayé 185 fois depuis le 28 mai 2023.

Cette vidéo circule également sur Telegram et Facebook .

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Etats-Unis sont le premier soutien militaire, financier et humanitaire de l'Ukraine face à l'invasion russe, avec un montant cumulé d'aide promise au pays de 71 milliards d'euros.

Mais cet extrait est un montage: dans une vidéo plus longue, publiée par les autorités ukrainiennes et relayée par l'agence Reuters, on voit que les deux déclarations du sénateur Graham ne sont pas reliées.

Cette vidéo accompagnée d'affirmations similaires a circulé dans d'autres langues et a été vérifiée par l'AFP en allemand, en anglais, en roumain et en espagnol.

Des propos non reliés dans la vidéo d'origine

L'extrait relayé dans les publications que nous vérifions montre deux plans du sénateur Lindsey Graham. Dans le premier, où il apparaît de dos, il répond à Volodymyr Zelensky qui déclare "maintenant vous êtes libres. Et nous le serons". "Et les Russes meurent", lui répond le sénateur républicain.

Juste après, dans un autre plan dans lequel il apparaît de face, Lindsey Graham affirme: "C'est le meilleur argent que nous ayons jamais dépensé".

Ces images sont extraites d'une vidéo (lien archivé) d'1 minute 15, publiée le 26 mai 2023 sur la messagerie Telegram par les autorités ukrainiennes. Elle montre une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Lindsey Graham, rapportée sur le site de la présidence ukrainienne. La séquence relayée sur les réseaux sociaux apparaît à 35 secondes.

Cette vidéo est accompagnée d'un message de remerciement de Volodymyr Zelensky, qui exprime sa reconnaissance pour la "position inébranlable" et la "contribution au renforcement des capacités de défense de l'Ukraine" du sénateur Graham.

A la suite de ce message, la Russie a émis un mandat d'arrêt contre Lindsey Graham, auquel le sénateur a répondu dans une déclaration publiée le 29 mai 2023 sur son site: "Je porterai le mandat d'arrêt émis par le gouvernement corrompu et immoral de Poutine comme un insigne d'honneur", a-t-il réagi.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a commenté auprès de la chaîne Telegram russe Shot: "Il est difficile d'imaginer une plus grande honte pour un pays que d'avoir de tels sénateurs".

Le 30 mai, l'agence Reuters a publié sur sa chaîne Youtube une version plus longue de la vidéo, fournie par le cabinet de Volodymyr Zelensky (lien archivé). Dans cette vidéo, à 0'43, le président ukrainien remercie Lindsey Graham pour l'aide financière des Etats-Unis, qu'il estime à 38 milliards de dollars: "C'est le meilleur argent que nous ayons jamais dépensé", lui répond le sénateur républicain.

C'est bien plus tard à la fin de la vidéo, à 1'30, que Lindsey Graham prononce ces mots: "Les Russes meurent".

Graham: "Vous me rappelez ce qu'il y avait de meilleur en nous en Amerique. Il fut un temps où nous, en Amérique, étions comme cela. Se battre jusqu'au dernier homme, être libres ou mourir. Zelensky: "Libres ou mourir" Graham: "Libres ou mourir" Zelensky: "Maintenant vous êtes libres. Et nous le serons" Graham: "Oui, et les Russes meurent" Zelensky: "Oui, mais ils sont venus sur notre territoire. NOUS NE NOUS BATTONS pas sur leur territoire"

Au moment de publier cet article, le cabinet du sénateur Graham n'avait pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Cependant, Reuters a obtenu une réponse de Lindsey Graham, publiée dans un article le 29 mai. Réagissant à une critique de Dmitri Medvedev, ancien président de la Russie et vice-président du Conseil de sécurité, le sénateur a déclaré auprès de l'agence britannique: "M. Medvedev, si vous voulez que les Russes arrêtent de mourir en Ukraine, retirez-vous. Arrêtez l'invasion. Arrêtez les crimes de guerre. La vérité est que vous et (le président Vladimir) Poutine ne vous souciez plus des soldats russes".

Ce n'est pas la première fois que Lindsey Graham provoque l'ire du Kremlin. En mars 2022, il avait appelé les Russes à tuer Vladimir Poutine sur son compte Twitter.