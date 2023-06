Des vidéos virales ravivent une vieille théorie complotiste liée à l’inversion magnétique des pôles

Une vidéo virale sur Facebook affirme que les pôles magnétiques de la Terre vont s’inverser, provoquant une catastrophe climatique généralisée, voir la fin du monde. Ce qui pourrait entre autres expliquer le réchauffement climatique et la multiplication des typhons, cyclones et tsunamis. Cette vidéo s'appuie sur un document soi-disant déclassifié de la CIA (Central Intelligence Agency) baptisé "L’histoire de Adam et Eve". Mais c'est faux: les scientifiques réfutent cette théorie, soulignant qu’aucune inversion n’est imminente et qu’un tel phénomène n’entraînerait pas l’apocalypse.

La vidéo partagée plus de 5.000 fois reprend et commente des observations scientifiques sur l’inversion des pôles en précisant qu’elle est le signe annonciateur de la fin de l’humanité. "Le document déclassifié par la CIA explique avec exactitude comment se déroulera la fin du monde mais le plus effrayant dans cette théorie c’est qu’elle est totalement possible", indique le narrateur de la vidéo en français. De quelle "théorie" s’agit-il ? Il s’agit de l’inversion des pôles et selon le prétendu document déclassifié, "les pôles nord et sud de la terre se déplacent tous les 12.000 à 15.000 ans et tout en se déplaçant, il provoque une apocalypse géante avec des tsunamis et des tremblements de terre".

Selon la vidéo, "une fois l’apocalypse terminée, tout sera détruit sur terre et retournerons à l’âge de pierre". Elle annonce le caractère imminent d’une prochaine inversion des pôles puisque "nous sommes en 2023" et que "les premiers hommes évolués sont apparus sur terre il y a 12.000 ans". Les signes avant-coureurs de cette catastrophe sont principalement le réchauffement climatique et ses conséquences qui par le passé "ont été à l’origine du déluge de la Bible et de l’Atlantide".