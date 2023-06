Attention, cette vidéo n'a pas été tournée à Paris mais à Saint-Pétersbourg en 2022

"Y'a un mec il a perdu son carrosse #émeutes", "#émeute, #Nanterre, wesh il joue à quoi le cheval"... Depuis le 29 juin, les images d'un carrosse tiré par un cheval effrayé par un feu d'artifice, qui monte sur un trottoir, en pleine rue, et renverse la table d'un restaurant, projetant une femme violemment a terre, a été partagée plusieurs milliers de fois ( 1 , 2 ), par des internautes assurant que la scène se serait déroulée en France.

Si certains s'amusent des images virales, d'autres s'indignent, comme cette internaute :"Je pense qu'à l'heure actuelle on a jamais vu un pays plus aléatoire que la France", rapporte-t-elle sur Tik Tok, en expliquant "c'est n’importe quoi, carrément on vole des carrosses".

Mais certains indices laissent fortement douter que la scène se soit produite en France.

Dès le premier plan, on distingue une plaque d'immatriculation qui ne ressemble pas aux modèles français. Celle-ci est blanche, avec une lettre, trois chiffres, deux autres lettres et deux numéros plus petits.

En cherchant sur le site Licence Plates of the World, qui répertorie les modèles d'immatriculation de différents pays, on peut voir que celui-ci correspond en tout point au modèle russe.

Capture d'écran prise le 30/06/2023 Capture d'écran prise sur le site Licence Plates of the World le 30/06/2023

Le numéro 78 qui figure en plus petit, est celui de la ville de Saint-Pétersbourg, indique également le site.

D'où vient cette vidéo ?

Pour tenter d'obtenir davantage de contexte sur la vidéo et pouvoir confirmer que celle-ci a bien été tournée en Russie et non en France, l'AFP a effectué une recherche d'image inversée.

Les résultats de cette recherche conduisent à un article en russe, publié le 14 août 2022.

Capture d'écran prise sur le site Bloknot.ru le 30/06/2023

"Un cheval effrayé par des feux d'artifice a semé la pagaille dans le centre de Saint-Pétersbourg'", titre l'article en expliquant que l'incident s'est produit le 13 août 2022, confirmant les informations données par la plaque d'immatriculation.

L'article est illustré par une photo de la rue visible sur la vidéo relayée en ligne. On y voit une jeune femme assise le bord du trottoir, qui semble choquée, et une voiture abîmée.

Il contient également une vidéo, prise après l'incident, retraçant le parcours du carrosse et montrant une ambulance arrivée sur place pour aider les blessés.

L'article indique également que "selon des témoins, l'incident s'est produit à l'angle de Voznesensky Prospekt et de la rue Malaya Morskaya, près de la place Saint-Isaac". La même scène a également été rapportée le même jour par un autre site russe, qui cite aussi les deux voies.

En cherchant l'intersection de ces deux rues sur le logiciel de carte Google Maps, l'AFP a pu retrouver l'endroit exact depuis lequel a été filmé la vidéo.

Sur le premier plan de la vidéo, plusieurs éléments sont reconnaissables : les arbres en fond, le double panneau de signalisation sens interdit-piétons, le bâtiment blanc en fond entouré en violet, et surtout la façade jaune aux fenêtres surmontés d'un triangle au style bien identifiables à droite de l'image, entourée en vert.

Elements visibles mis en avant sur une capture d'écran de la vidéo virale prise le 30/06/2023 Elements visibles mis en avant sur une capture d'écran de la vidéo virale prise le 30/06/2023

La fin de la vidéo permet également de confirmer qu'il s'agit du même lieu car on distingue en fond le haut d'une tour, entourée ici en jaune.

Elements visibles mis en avant sur une capture d'écran de la vidéo virale prise le 30/06/2023 Elements visibles mis en avant sur une capture d'écran de la vidéo virale prise le 30/06/2023 Juliette MANSOUR

De nombreuses émeutes après la mort d'un adolescent en France

Si cette vidéo a été décontextualisée, de nombreuses autres vidéos, filmées en France, ont bien montré des violences urbaines en juin 2023, comme l'a expliqué l'AFP.

Voitures incendiées, transports publics pris pour cibles, mairie ou école visée... des émeutes ont éclaté à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne ou Annecy, mais aussi dans des villes plus petites, après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir de police à Nanterre le 27 juin.

Emmanuel Macron a annoncé le 30 juin "que "des moyens supplémentaires" allaient être déployés par le ministre de l'Intérieur.