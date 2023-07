Ces images ne montrent pas l'agression d'un ministre mais d'un chanteur sénégalais à Paris

Dans un contexte marqué par de fortes tensions au Sénégal, où le président Macky Sall doit annoncer lundi soir s'il sera candidat ou non à un troisième mandat, une vidéo cumulant près de 3 millions de vues sur Facebook montre prétendument un ministre de son gouvernement "tabassé" à Paris. Attention, l’homme violemment agressé sur les images virales est en fait un musicien qui se présente comme un sympathisant de Macky Sall.

La séquence de près de trois minutes montre un homme en tunique bleue attaqué en pleine rue par une poignée d’hommes et de femmes en colère. On voit ses agresseurs le rouer de coup au sol jusqu'à ce que plusieurs personnes s'interposent pour lui permettre de se relever, les mains ensanglantées et visiblement sonné.