Une "lettre ouverte" d'Olivier Marchal contre Omar Sy ? C'est un faux

Début juin 2021, Omar Sy était pour quant à lui revenu, à l'antenne de France Inter ( lien archivé ), sur les vives réactions provoquées, un an avant, par sa tribune dans L'Obs : "Je ne regrette pas ma lettre et les propos, je regrette la réaction qu’elle a provoquée. Les gens n’ont pas voulu comprendre ce que j’ai dit."

Cinq jours plus tard, sur le plateau de BFMTV, Olivier Marchal, en réponse, à Bruce Toussaint qui lui demandait "pourquoi ne pas croire aussi à la sincérité d'un Omar Sy, [...] qui a l'air de savoir que c'est que le racisme", déclarait : "Certainement. Et le racisme anti-flics, je peux vous en parler aussi. Voilà. Mais moi je ne suis pas Omar Sy, moi, je paye mes impôts en France et tout va bien."

"Les flics sont toujours les boucs émissaires de l'instabilité et du désordre d'une société. Aujourd'hui, les flics ne sont pas responsables de ce qui se passe. J'ai juste eu envie de défendre cette profession que j'ai envie d'honorer", poursuivait-il, tout en jugeant "inadmissible" la mort de George Floyd, un Américain noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc aux Etats-Unis le 25 mai 2020, dont la disparition avait provoqué une vague de manifestations dans le monde entier, et en estimant que le policier "responsable de ce qui s'est passé doit être sanctionné largement."

Le réalisateur, qui avait signé, le même jour, une tribune intitulée "Larmes de flics" relayée sur la page Facebook du syndicat policier Alliance ( lien archivé ), dans laquelle il critiquait notamment "les artistes qui [vomissent] ceux [qu'ils acclamaient] il y a encore quelque temps parce qu'ils avaient risqué ou donné leurs vies pour protéger vos vies de citoyens privilégiés du terrorisme", affirmait notamment au journaliste Bruce Toussaint à cette occasion : "Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les flics continuent à vouloir servir et protéger. Moi, j'aime les flics, et je suis là pour dire que j'aime les flics."

"Moi, si j'ai quelque chose à dire à Omar Sy, je vais lui dire en face. Je me suis déjà exprimé à ce sujet dans l'émission de Bruce Toussaint, depuis j'ai arrêté avec toute cette polémique parce que ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à déclencher la haine et la connerie", avance encore le réalisateur dans cette vidéo, qui a, selon un tweet de son avocat Pascal Garbarini en date du 2 juillet, demandé à ce dernier "d'engager des poursuites contre les auteurs de cette odieuse manipulation".

"On ne peut pas dire qu’il y a des violences policières, on ne peut pas dire qu’il y a du racisme dans la police, sans pour autant dire que la police est raciste quand on dit ça. Pourquoi on ne peut pas dire qu’il y a des policiers racistes ? Cela ne veut pas dire que la police dans son ensemble est raciste. Alors que je ne suis pas contre la police", estimait également la star.