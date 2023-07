Ces images montrent le lancement d'une fusée en Chine et non d'un "soleil artificiel"

Le lancement d'un "soleil artificiel" en Chine ? C'est ce que prétend la légende d'une vidéo publiée sur Facebook le 20 juin, qui montre une boule de feu s'élever dans le ciel. Cette rumeur a commencé à circuler après que les médias d'État chinois ont annoncé, il y a deux ans, de nouveaux succès dans l'expérimentation d'un réacteur à fusion nucléaire surnommé "soleil artificiel" en raison de la température qui peut y dépasser les 200 millions de degrés. Attention à ces images décontextualisées: contrairement aux affirmations de ceux qui les partagent, elles montrent le lancement d'une fusée en décembre 2021 et non d'un astre artificiel.

La publication virale (archivée ici), partagée plus de 3.700 fois sur les réseaux sociaux en Afrique depuis le 20 juin, montre une foule filmant, téléphone en mains, ce qui s’apparente à une boule de feu s'élevant à l'horizon. L’auteur du message écrit : "IL Y A 8 Minutes : La Chine Lance Son Soleil Artificiel Et Prouve Sa Puissance Technologique !"

Cette séquence s'insère dans un mini-documentaire de près de 10 minutes consacré aux récentes avancées technologiques et environnementales chinoises. Ce qui est présenté comme une réplique nucléaire du soleil, affirme la voix off, serait "cinq fois plus chaude que le soleil" et constituerait une avancée dans la fourniture d’une "énergie propre en illimité".