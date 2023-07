Le Forum de Davos n'a pas appelé à réécrire la Bible grâce à l'IA

De nombreux internautes s'appuient sur un article intitulé : "Le WEF appelle à ce que l'IA réécrive la Bible et 'crée des religions qui sont en fait correctes'", publié le 10 juin 2023 sur Slay News, un site américain qui se présente comme un média "alternatif".

Capture d'écran effectuée sur le site Slay News le 4 juillet 2023

Le Forum économique mondial (World economic forum ou WEF en anglais, connu également sous le nom de Forum de Davos) est une organisation internationale non gouvernementale qui accueille tous les ans à Davos, en Suisse, des rencontres entre responsables politiques, dirigeants d'entreprises et acteurs de l'économie mondiale.

Il suscite régulièrement de nombreuses infox et théories du complot, accusé de vouloir mettre en place un "nouvel ordre mondial" afin de "contrôler la population". Plusieurs fausses informations le concernant ont été démystifiées par l'AFP ici, ici ou encore ici.

L'AFP a effectué des recherches sur les sites et réseaux sociaux du Forum économique mondial, ainsi qu'auprès de médias réputés et n'a trouvé, en juillet 2023, aucune preuve que l'organisation ait fait de tels commentaires sur l'intelligence artificielle et la Bible.

"Le Forum économique mondial n'a jamais appelé à ce que l'intelligence artificielle réécrive la Bible et n'a jamais fait de déclaration sur l'interdiction de la Bible ou l'appel à une nouvelle religion mondiale", a déclaré Yann Zopf, porte-parole du Forum de Davos à l'AFP le 28 juin 2023. "Il s'agit de fausses allégations visant à discréditer le travail important effectué par le Forum économique mondial sur les défis mondiaux sérieux".

Pas de lien entre M. Harari et le Forum de Davos

Dans les publications trompeuses, l'historien israélien Yuval Noah Harari est souvent présenté comme un "responsable de haut niveau" du Forum économique mondial. Bien qu'il soit intervenu à plusieurs reprises au Forum de Davos (iciet ici- lien archivés ici et ici), Yuval Noah Harari n'a pourtant aucun lien avec l'organisation.

"Veuillez noter que M. Harari n'est ni employé, ni conseiller du Forum économique mondial", a confirmé le porte-parole du Forum de Davos.

L'AFP n'a trouvé aucune mention de M. Harari sur la page du site du WEF concernant sa direction (lien archivé ici), qui liste son président, ainsi que les membres du conseil d'administration et du comité exécutif.

Son profil sur le site du WEF (lien archivé ici) le présente comme professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem au département d'histoire et auteur de plusieurs livres. Il est effectivement listé comme professeur sur le site de l'université (lien archivé ici).

Sur son propre site (lien archivé ici), M. Harari se présente comme "historien, philosophe et auteur de best-sellers" et détaille ses activités extra-universitaires, dont son rôle de co-fondateur de Sapienship, une entreprise "à la croisée du divertissement et de l'éducation" afin de "concentrer le débat public sur les défis cruciaux auquel le monde est aujourd'hui confronté".

"En 2018 puis en 2020, Yuval Noah Harari a prononcé le discours inaugural sur le futur de l'humanité lors des deux réunions annuelles du Forum économique mondial à Davos", peut-on lire. Aucun autre lien avec le WEF n'est évoqué.

Des propos sortis de leur contexte

En outre, les propos de M. Harari ont été sortis de leur contexte.

Lors d'une interview accordée le 19 mai 2023 à Lisbonne au journaliste luso-américain Pedro Pinto, M. Harari a abordé le sujet du potentiel de l'intelligence artificielle à "prendre des décisions" et à "générer de nouvelles idées". Cependant, il n'a pas suggéré lors de l'entretien que l'intelligence artificielle réécrive la Bible, mais a utilisé cet exemple pour montrer les capacités de cet outil.

"L'IA peut créer de nouvelles idées. Elle peut même écrire une nouvelle Bible", dit-il lors de l'entretien, visible dans son intégralité ici (lien archivé ici). "Vous savez, tout au long de l'histoire, les religions ont rêvé d'avoir un livre écrit par une intelligence surhumaine, par une entité non humaine. Chaque religion prétend : 'notre livre [sic, NDLR], tous les autres livres des autres religions ont été écrits par des humains. Mais notre livre - non, non, non, il vient d'une intelligence surhumaine'".

"Dans quelques années, il pourrait y avoir des religions pour qui ce pourrait être en fait exact. Imaginez une religion dont le Livre Saint est écrit par une IA. Cela pourrait devenir une réalité dans quelques années", ajoute-t-il.

L'AFP a tenté de contacter M. Harari pour un commentaire, mais celui-ci n'avait pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication de cet article, en juillet 2023.

Selon l'observatoire du conspirationnisme Conspiracy Watch, l'historien est régulièrement attaqué par les milieux complotistes qui l'accusent de "participer à un plan mondial de contrôle des populations" (lien archivé ici).