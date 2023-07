Le fluor du dentifrice ou de l'eau du robinet, dangereux pour la santé ? Attention à ces affirmations

"Il ouvre dans ton cerveau ta barrière hémato encéphalique laissant passer l'aluminium à des doses qui au fil des années provoquent l'Alzheimer, le Parkinson et d'autres maladies dégénératives", ajoute l'auteur de la publication sans donner plus de détails.

"Le fluor présent dans ton dentifrice et dans l'eau que tu bois est un dérivé de la fabrication d'aluminium mais il est aussi et surtout responsable d'abaisser ton QI, de complètement déstabiliser tout ton système hormonal, de te rendre soumis et docile, en plus de t'empêcher de penser par toi même", affirme cette vidéo TikTok publiée en décembre 2022 et partagée depuis plus d'un millier de fois.

D'autres publications, en espagnol, en anglais ou encore en polonais, ont depuis vu le jour, mettant en garde contre le "fluor toxique" qui "provoque des dommages collatéraux" et appelant à ne plus acheter de dentifrice par précaution. Elles ont fait l'objet de vérifications par l'AFP Factuel ( 1 , 2 , 3 ).

Attention : ces affirmations sont à ce stade infondées ou reposent pour certaines sur des études controversées, soulignent des spécialistes interrogés par l'AFP. L'efficacité du fluorure dans la prévention de la carie dentaire a été démontrée et, à des doses adéquates, ne représente pas de risque pour l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Une brosse à dents avec du dentifrice, à Arlington, aux Etats-Unis, le 17 juillet 2007 SAUL LOEB AFP

Revenons sur le fluorure. De quoi s'agit-il? Ce composé du fluor - qui lui est un gaz toxique - est présent naturellement dans le sol, l'air et l'eau, ainsi que dans la vie végétale et animale. Lorsqu'il est absorbé par l'émail lors de la formation des dents, il aide à réduire à long terme l'apparition de caries.

Cet apport peut être "effectué par l'addition de fluorure dans le dentifrice, les bains de bouche, l'eau potable ou le sel", souligne (lien archivé) le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE), organe indépendant chargé de conseiller la Commission européenne sur les questions de santé.

Si elle n'est plus pratiquée en France, la fluoration de l'eau du robinet reste très courante les pays anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis, où l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) met en avant son "effet positif dans la prévention des caries dentaires".

Dans le détail, les centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC) américains recommandent une valeur optimale de 0,7 milligramme de fluorure par litre d'eau de boisson "pour obtenir suffisamment de fluor pour prévenir les caries dentaires chez les enfants et les adultes tout en limitant le risque de fluorose dentaire ".

La fluorose dentaire, qui peut apparaître chez des enfants exposés à une quantité excessive de fluorure pendant la formation de leur émail dentaire, provoque, dans sa forme la plus légère, la décoloration des dents. Elle peut, dans les cas les plus sévères, endommager l'émail des dents ou affecter les dents de lait ou les dents définitives.

Pour éviter la fluorose tout en prévenant les caries, l'OMS recommande (lien archivé) dans son manuel "mettre fin à la carie de la petite enfance" sorti en 2021, le brossage des dents deux fois par jour à l’aide de dentifrice fluoré, contenant "entre 1.000 et 1.500 μg/g (ppm) de fluorure".

Si le dosage est respecté, le risque de développer une fluorose dentaire est jugé par l'OMS "très faible", que ce soit via le brossage de dents à l'aide d'un dentifrice fluoré ou en consommant de l'eau du robinet fluorée.

Dans le cas où le dosage n'est pas respecté, le fluorure peut se révéler toxique mais pour que ce soit le cas, il faudrait qu'il soit consommé en grande quantité, expliquait à l'AFP par mail le 24 novembre 2020 Matt Hopcraft, professeur à la Melbourne School of Dentistry en Australie. La dose toxique, soit la dose minimale pouvant induire les symptômes d'intoxication, est de 5 mg de fluor par kg de poids corporel.

Aux Etats-Unis, il faudrait donc qu'un adulte boive 90 litres d'eau et que le niveau maximal autorisé par l'agence de protection de l'environnement de 4 milligrammes par litre de fluorure soit atteint - ce qui est rarement le cas - pour que la dose devienne toxique.

Concernant le dentifrice fluoré, "pour atteindre une dose toxique pour un nourrisson de 10 kg, il faudrait qu'il mange un demi-tube de dentifrice pour adulte", ajoutait le professeur de la Melbourne School of Dentistry.

Un robinet à Washington, le 19 août 2019 ALASTAIR PIKE AFP

Quid des autres risques, physiques ou intellectuels, évoqués dans les publications virales sur les réseaux sociaux? Pour retrouver l'origine de l'affirmation selon laquelle le fluor aurait des répercussions sur le quotient intellectuel des nourrissons, il faut remonter en 2019.

Cette année-là, une étude (lien archivé) est publiée dans JAMA Pediatrics et porte sur 601 couples mère-enfant dans six villes canadiennes, dont 41% vivent dans des collectivités alimentées en eau municipale fluorée. Elle établit un lien entre une exposition maternelle à des niveaux plus élevés de fluorure pendant la grossesse et les scores de QI plus faibles chez leurs enfants à l'âge de 3 à 4 ans.

Mais de nombreux experts dans des domaines allant de la statistique à la toxicologie en passant par les neurosciences ont exprimé de sérieuses critiques vis-à-vis de l'étude. "Je pense que les conclusions sont plutôt faibles et limitées", a notamment jugé Stuart Ritchie psychologue au King's College de Londres. "Ils pourraient être intéressants dans le cadre d'un ensemble plus large d'études sur cette question, mais à eux seuls, ils ne devraient pas faire beaucoup avancer le débat sur la dangerosité du fluor".

Anticipant la controverse, JAMA Pediatrics avait, fait inhabituel, publié une note précisant que la décision de publier l'article n'avait été "pas facile".

Plus récemment, en mars 2023, des publications sur les réseaux sociaux ont mentionné un nouveau rapport du programme national de toxicologie (NTP) américain qui aurait conclu que l’augmentation de l’apport en fluorure diminue le quotient intellectuel chez l’enfant, selon 52 des 55 études analysées.

En réalité, l'étude sur l'exposition au fluorure et ses effets sur le développement neurologique et cognitif chez l'homme n'en était qu'à l'étape de "projet", dont la dernière version avait été rédigée en septembre 2022. En juillet 2023, l'étude, que les Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine ont jugé à deux reprises "pas suffisamment étayée", était encore en "cours d'évaluation".

Un étudiant reçoit des soins dentaires dans un hôpital de Banda Aceh, en Indonésie, le 1er décembre 2022 CHAIDEER MAHYUDDIN AFP

Quant à une relation avec le cancer ou des maladies neurologiques, aucun lien n'a pour l'heure été établi, contrairement à ce qu'affirme la vidéo TikTok. "Des études sur les humains et les animaux ont examiné d'autres risques potentiels liés à l'absorption de fluorure. Il a été impossible d'établir des liens clairs entre le fluorure et le cancer des os, ou d'autres risques qui avaient été suggérés tels que des effets neurologiques ou reproductifs", relève, au niveau européen, le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE).

"L' association entre l'eau fluorée et le cancer est également débattue depuis des années , mais diverses études n'ont trouvé aucune preuve d'un tel lien", selon l'Institut américain du cancer.

"Des essais cliniques approfondis menés ces 60 dernières années ont montré que les dentifrices fluorés délivrent du fluor en toute sécurité", résume de son côté l'Organisation mondiale de la santé.

Capture d'écran d'un magazine de l'UFSBD de septembre 2021, prise le 6 juillet 2023

Mouvement de fond ces dernières années, la remise en cause du fluorure, notamment sur les réseaux sociaux, n'est pas sans susciter l'inquiétude des professionnels de santé qui insistent régulièrement sur l'importance de son rôle dans la prévention des caries. Dans leur collimateur, des vidéos - comme celle-ci - qui font l'éloge d'alternatives naturelles.

"Force est de constater que dans l’usage, l’évolution actuelle n’est pas positive", relevait (lien archivé) dès 2021 l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), déplorant "une remise en question par des pratiques commerciales opportunistes vis-à-vis des fluorures dentaires et notamment dans les dentifrices".

"L’introduction des fluorures dentaires est reconnue par l’OMS comme le facteur ayant eu le plus d’impact sur la santé dentaire depuis les années 1945 (....) Mais actuellement, nous revenons 60 ans en arrière, en voyant fleurir des dentifrices non fluorés dans des logiques purement commerciales, 'les produits SANS' ou 'du fait maison', et des infox qui se multiplient", ajoutait-elle, jugeant "essentiel que chaque chirurgien-dentiste se réapproprie pleinement l’usage et le conseil patient vis-à-vis des fluorures dentaires."

Un message entendu sur les réseaux sociaux où certains dentistes s'emploient à faire des vidéos pédagogiques, à l'image de celui-ci appelant à ne plus utiliser les dentifrices dans fluor. ""Normalement, en France tous les dentifrices sont fluorés, les seuls à faire exception sont certains dentifrices vegan, s'il vous plait, arrêtez ça tout de suite ! ", exhorte-t-il. "Le fluor c'est nécessaire pour les dents, ça aide à les reminéraliser, ça les renforce, et ça diminue le métabolisme bactérien, il en faut une très faible dose certes mais il en faut" .