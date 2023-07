Attention aux arnaques sur de fausses cartes de réduction dans les transports français

Une deuxième fait part d'une supposée "carte de transport gratuite pendant un an pour seulement 1,95 €" pour "les résidents français", mettant en avant une carte "MAX ACTIF +" de la SNCF.

Selon l'une des publications, cette offre serait réalisée "en soutien à une action environnementale en faveur des transports électriques". Pour une autre, elle aurait été mise en place car "la SNCF a décidé d'aider ses compatriotes qui participent aux manifestations de masse qui ont eu lieu dans les rues de France".

Cette "carte cadeau pour un an de voyage gratuit" serait même au prix de "seulement 1 €", avance un autre post.

Mais aucune de ces offres n'existe : les liens ne renvoient pas vers les sites officiels de la SNCF), ou de "France mobilités", et la SNCF et Île-de-France mobilités (IDFM), en charge des transports franciliens, dont le logo a été modifié dans la publication, ont assuré à l'AFP que les publications étaient des arnaques, et qu'aucune promotion de ce type n'était actuellement proposée.

Un passe Navigo retouché

Les publications faisant référence à "France mobilités" diffusent une image sur laquelle figure un passe "Navigo".

Une recherche (lien archivé) avec ces termes sur Google renvoie vers la page officielle d'Île-de-France mobilités (IDFM), l'autorité en charge des transports de la région Île-de-France, et particulièrement vers la page (lien archivé) présentant sa carte de transports.

En comparant la carte figurant sur les publications Facebook et l'image du véritable "passe Navigo" du site d'IDFM, on peut se rendre compte que la première est une copie du passe officiel, sur laquelle les mots "Île-de" semblent avoir été retirés.

Par ailleurs, la dénomination "France mobilités" fait référence à une initiative ministérielle française déployée en complément de la loi d'orientation des mobilités pour "faciliter l'innovation dans la mobilité", visant à mettre "en relation des acteurs de la mobilité, et en premier lieu les collectivités" pour "participer au développement de nouvelles mobilités".

Sur le site dédié (lien archivé), on ne retrouve pas de mention à la carte figurant sur les réseaux sociaux - ni d'ailleurs mention d'aucune réduction sur les transports-, mais plutôt des ressources à destination de "porteurs de projets" liés à la mobilité, ou de collectivités.

Les publications diffusées sur Facebook comportent des mentions "en savoir plus" sur lesquels l'internaute est invité à cliquer. Mais aucun de ces liens ne renvoie vers un site officiel de "France mobilités". La plupart des liens examinés par l'AFP n'étaient plus actifs au 10 juillet.

"Nous n'avons pas émis de telle offre", et "confirmons qu'il s'agit d'une arnaque", a déploré un porte-parole d'IDFM auprès de l'AFP le 7 juillet 2023.

"Il n'y a pas de passe ou de promotion spéciale à 1 euro 95 qui permettrait de voyager dans toute l'Île-de-France", et donc encore moins dans toute la France, a-t-il ajouté.

Pas de telles offres émises par la SNCF

Les publications mentionnant des réductions provenant de la SNCF relaient pour la plupart des images d'une carte nommée "MAX ACTIF+".

Là encore, un bouton "en savoir plus" renvoie vers des liens qui sont inactifs pour la plupart au 10 juillet 2023. Certains renvoient encore vers des sites usurpant l'identité de la SNCF, invitant à remplir des questionnaires et/ou à fournir des informations personnelles, comme on peut le voir ci-dessous.

En se rendant sur le site de la SNCF, on ne retrouve pas trace d'une telle réduction, mais on peut consulter un outil permettant d'estimer les tarifs d'achat d'une carte du même nom (lien archivé), dédiée aux personnes qui réalisent régulièrement le même trajet. Elle propose de payer un tarif fixe chaque mois pour réaliser ce même trajet jusqu'à 250 fois par mois, du lundi au jeudi.

Le prix de la carte varie selon les dates, les trajets et la classe choisies, mais dans aucune des simulations (lien archivé) que nous avons effectuées pour plusieurs destinations, il dépassait toujours 300 euros par mois.

A titre d'exemple, un abonnement "MAX ACTIF+" pour des trajets entre Paris et Bordeaux coûterait 609 euros par mois, d'après une simulation réalisée le 10 juillet 2022. Un autre entre les gares, voisines, de Belfort-Montbéliard TGV et Besançon Franche-Comté TGV coûterait 417 euros par mois

"Nous vous confirmons qu'il s'agit bien de publications frauduleuses qui n'émanent pas de SNCF Voyageurs ou de notre distributeur SNCF Connect", a indiqué la SNCF auprès de l'AFP le 10 juillet.

"Ces trois prétendues offres n'existent pas", conclut la SNCF, faisant référence aux publications mettant en avant une "promotion réservée aux résidents de France pour 1 an de voyages à 1,95 euros", des "cartes MAX ACTIF+ pour 1,95 euros" et une "carte cadeau pour un an de voyage gratuit à 1 euro".

"Les seules offres valables sont celles qui peuvent être retrouvées dans les gares et boutiques SNCF, sur les bornes libre-service, par téléphone au 3635 (service gratuit + prix d'un appel), auprès des agences de voyages agréées SNCF et sur SNCF Connect", précise encore l'entreprise à l'AFP.

Plusieurs médias, dont Le Monde (lien archivé), avaient déjà vérifié l'authenticité de ces publications sur des cartes "MAX ACTIF+" ces derniers mois, et étaient parvenu à la conclusion qu'il s'agissait d'arnaques.

L'équipe de vérification du Monde avait poursuivi la transaction via l'un des liens figurant dans les publications, et constaté qu'outre les 1,95 euros initialement payés, une autre somme avait été prélevée, au compte d'une société différente de la SNCF.

TF1 avait par ailleurs consacré un reportage (lien archivé) fin juin à ces arnaques, dans laquelle s'exprimait une personne qui en a été victime.

Des plaintes "systématiquement" déposées

"Nous poursuivons systématiquement ce type publications avec dépôt de plainte", a également assuré la SNCF, ajoutant que "SNCF Voyageurs est victime de ce genre d'arnaque comme beaucoup d'entreprises".

Île-de-France mobilités a aussi indiqué à l'AFP que "chaque arnaque de ce type est remontée et fait l'objet systématiquement d'un dépôt de plainte", ajoutant être "très vigilants là-dessus", et appelant aux internautes à également "faire preuve de vigilance", en vérifiant notamment si les prétendues offres renvoyaient vers les sites officiels qu'elles disaient représenter, ou si elles figuraient sur les comptes officiels des entreprises concernées sur les réseaux sociaux.