La vidéo d'une bibliothèque "incendiée par des émeutiers" à Marseille ? Non, il s'agit du siège de la Poste aux Philippines

"Des émeutiers ont incendié la plus grande bibliothèque de France. La bibliothèque Alcazar de Marseille comprenait une archive d'un million de documents historiquement significatifs", prétend la légende d'un tweet (lien archivé ici ), publié le 5 juillet 2023 et partagé plus de 1.000 fois.

Ils font allusion aux violences urbaines (dépêche archivée ici) qui ont secoué le pays après la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier après avoir refusé d'obéir à un contrôle routier à Nanterre le 27 juin. L'adolescent, dont la famille est originaire d'Algérie, a été abattu à bout portant.

Cet incident a relancé le débat sur le racisme au sein de la police en France. Dans ce contexte, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a d'ailleurs mis en garde (lien archivé ici) contre des "problèmes profonds" de "racisme" au sein des forces de l'ordre françaises.

Mais les images du bâtiment en flammes diffusées sur les réseaux sociaux n’ont rien à voir avec cet événement, ni avec les émeutes qui ont suivi.

L'AFP a couvert les émeutes survenues dans différentes villes de France et a rapporté de nombreux cas de véhicules et de bâtiments incendiés, aussi bien en photo qu'en vidéo (archive). Aucun de ces éléments visuels ne correspond aux images relayées sur les réseaux sociaux.

Voitures en feu dans les rue de Nanterre (Hauts-de-Seine) le 29 juin 2023

Incendie dans un bureau de poste aux Philippines

Une recherche d'image inversée menée à partir de captures d'écran de la vidéo permet de retrouver les séquences originales. Elles ont été mises en ligne sur YouTube et montrent l'incendie du siège de la Poste philippine à Manille, la capitale, survenu le 22 mai 2023 (lien archivés ici et ici). "Un incendie ravage le bureau de poste central de Manille", peut-on lire en légende, en anglais.

Sur ces images, on peut identifier le même bâtiment que celui visible dans la vidéo que nous examinions, filmé sous un autre angle :

Cet incident a également été rapporté par des médias locaux, tel que CNN Philippines, (lien archivé ici) qui rapporte que 18 personnes ont été blessées lors de l'incendie éteint au bout de 30 heures. Les autorités philippines ont ouvert des enquêtes afin de déterminer la cause de l'incendie.

Selon un rapport du bureau de protection contre les incendies (BFP), une batterie de voiture défectueuse (lien archivé ici) dans le sous-sol de l'immeuble en serait à l'origine.

Le jour de l'incendie, l'AFP a pris plusieurs photographies du bâtiment en flammes, caractérisé par une façade ornée de colonnes:

Des pompiers éteignent un incendie dans le bâtiment du bureau de poste de Manille, le 22 mai 2023. STR AFP Des pompiers éteignent un incendie dans le bâtiment du bureau de poste de Manille, le 22 mai 2023. TED ALJIBE AFP

De son côté, le Bureau d'information publique de Manille a également publié sur Facebook des images (lien archivé ici) du bâtiment endommagé, le 22 mai 2023 :

A l'aide de Google Maps, l'AFP Factuel a constaté que la vidéo que nous examinons a été filmée depuis un bâtiment voisin, d'où l'on peut observer l'arrière du bureau de poste philippin.

Les images ont été filmées depuis une rive située de l'autre côté de la rivière Pasig, depuis laquelle on peut observer un établissement bancaire d'Overseas Filipino Bank, situé à droite du bureau de poste sinistré.

La bibliothèque Alcazar de Marseille endommagée

Les publications diffusées sur les réseaux sociaux, vidéo à l'appui, prétendent montrer l'incendie de la bibliothèque de l'Alcazar (lien archivé ici) à Marseille.

Cette structure a effectivement été dégradée (lien archivé ici) le 30 juin 2023. Mais aucun incendie ne s'y est déclaré, et aucun livre n'a été endommagé, comme l'a confirmé à l'AFP la mairie de Marseille le 7 juillet 2023 : "L’Alcazar, plus grande bibliothèque de Marseille, a subi des dégradations dans la nuit du 29 au 30 juin sur la façade et l’entrée automatique. Aucun ouvrage (livre) n’a été touché, selon la mairie. Il n’y a pas eu d’incendie, ce sont des fumigènes qui ont provoqué les dégâts."

"L’établissement a rouvert ses portes mardi [le 4 juillet 2023, NDLR]", a ajouté la mairie, précisant qu'"aucune autre bibliothèque n’a été touchée" dans la ville.

Par ailleurs, la maire du 1er arrondissement de Marseille, Sophie Camard (lien archivé ici), a fait état de la situation dans un tweet publié le 30 juin 2023, spécifiant que les pompiers et les équipes de nettoyages étaient toujours à l'œuvre à cette date.

Tournée ce matin en centre-ville. Discussion avec les pompiers et les équipes de nettoyage à l’œuvre. La régie de la Ville est intervenue pour protéger la bibliothèque ravagée.

Bris de verre partout. Tout le monde est hébété. pic.twitter.com/XIH3QDvjUv — Sophie Camard (@SophieCamard) June 30, 2023

À l'aide de Google Maps (lien archivé ici), l'AFP a recherché la bibliothèque de l'Alcazar pour la comparer au bâtiment montré sur les réseaux sociaux, et a constaté que leur apparence est très différente.

Le bâtiment de la Poste à Manille est une structure néoclassique avec une façade à colonnes. Alors que la bibliothèque du centre-ville de Marseille se dresse entre deux autres bâtiments et affiche une façade vitrée.

A Metz, dans le nord-est de la France, la médiathèque de la ville a également été attaquée. Lors de cet incident survenu dans la nuit du 30 juin 2023, le bâtiment a été en grande partie détruit par un incendie, comme le rapportent le média local le Républicain Lorrain (lien archivé ici) et le média britannique The Guardian (lien archivé ici ).

Dans l'impossibilité de chiffrer précisément les dégâts, la mairie de Metz a cependant indiqué à l'AFP, le 7 juillet 2023, que "10.000 documents ont pu être sauvés car ils avaient été empruntés au moment de l'incendie".

"L'ensemble des dégradations subies à Metz sont chiffrées à environ 20 millions d'euros", a-t-on précisé.

Enfin, les publications diffusées sur les réseaux sociaux prétendent montrer "la bibliothèque Alcazar de Marseille", affirmant qu'il s'agit de "la plus grande bibliothèque de France" doté "d'une archive d'un million de documents historiquement significatifs".

Ces propos sont erronés : la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille comprend un fonds documentaire bien moins important que celui de la Bibliothèque nationale de France (BnF), l'une des plus grande au monde, qui comptait en 2022 16 millions de livres et recueils (lien archivé ici) et tout autant d'estampes et photographies.

La ville de Marseille, quant à elle, dispose d'un réseau de huit bibliothèques et médiathèques municipales dont la plus importante est effectivement celle de l'Alcazar. Ces établissements composent la Bibliothèque municipale à vocation régionale (BMVR) dont les collections représentent plus d'un million de documents (lien archivé ici) de tous types : écrits, vidéos, images, sons, partitions, etc.