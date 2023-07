Non, ces vidéos ne montrent pas des animaux libérés d'un zoo lors des émeutes de juin 2023

Après la mort de Nahel le 27 juin, un adolescent de 17 ans tué par un policier, des violences urbaines ont agité la France, notamment la région parisienne. De nombreuses vidéos sur des heurts, des incendies ou des scènes de pillages dans plusieurs villes de France ont circulé sur les réseaux sociaux. Certaines vidéos montrent des animaux sauvages galopant dans les rues et les internautes qui les partagent affirment qu'ils ont été libérés d'un zoo par des manifestants lors des émeutes de fin juin. Mais ces images ont été sorties de leur contexte : elles datent de 2020 et n'ont rien à voir avec les émeutes.

Des vidéos diffusées sur TikTok (1, 2), Twitter (1, 2) et Telegram visualisées plus de 800.000 fois depuis leur publication à la fin du mois de juin, montrent un zèbre, des lions et des poneys en liberté dans des rues en pleine nuit.

Elles ont été tournées en région parisienne, selon les internautes, qui établissent un lien avec les émeutes survenues après la mort de Nahel, le 27 juin 2023, et qui les accompagnent souvent des mots-clés #Nahel et #émeutes.