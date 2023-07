Cette photo d’un zèbre errant en ville ne provient pas du Cameroun mais de Kitengela, au Kenya

D’autres publications sur Facebook (archivées ici 1 , 2 …) et Twitter (archivée ici ) ont relayé la même rumeur.

Bon nombre d'internautes y croient parce qu’à Douala, de nombreux motocycles sont équipés de parasols de couleurs comme sur l’image qui circule, pour se protéger du soleil et des fortes pluies qui s'abattent sur la ville une partie de l'année.

Mais cette photo n’a aucun lien avec le Cameroun.

Un incident à Kitengela

Nous avons effectué une recherche d’image inversée sur Google et avons retrouvé la même photo dans un article (archivé ici) d'un influent média en ligne kényan, Citizen.digital, publié le 7 juin 2023.

Il raconte la surprise des habitants de Kitengela, une localité située à une trentaine de kms au sud de la capitale kényane Nairobi, lorsqu'ils ont aperçu un zèbre égaré dans une ornière de drainage. Selon cet article, avec l'urbanisation non contrôlée de Kitengela et de nombreuses autres villes dans ce qui était autrefois des couloirs de migration de la faune sauvage, près du parc national de Nairobi (adresse du site officiel archivé ici), les animaux se retrouvent souvent piégés en ville et même impliqués dans des accidents de la route.

Le même cliché est repris dans un reportage vidéo (archivé ici) de la chaîne kényane K24 TV qui rapporte une version des faits identique. Nous avons retrouvé plusieurs autres articles de médias kényans sur cet incident en tapant les mots-clés "Zebra Kitengela" sur Google et Twitter.

Capture d'écran d'une publication sur Twitter, réalisée le 13 juillet 2023

Par ailleurs, l’article de Citizen.digital précise que cet incident a eu lieu tout près du "Nairobi Women Hospital", qui est situé dans le centre de Kitengela. Cet indice nous a permis de géolocaliser le lieu exact (archive de mars 2022 ici) où l’image virale a été prise.



Sur les deux clichés, on voit distinctement, de part et d’autre d'une route bitumée, le même kiosque de l’entreprise de téléphonie Airtel (entouré en rouge), le même panneau publicitaire (encadré vert), la même passerelle métallique (entourée en jaune) et le même arbre feuillu (flèche orange).

Capture d'écran de la publication virale sur Facebook, réalisée le 13 juillet 2023