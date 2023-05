Manifestation nationale ce lundi à Bruxelles: une marée humaine triciolore envahit la capitale (photos)

Entre 18.000 manifestants (selon la police) et 25.000 (selon les syndicats) étaient présents lundi matin à la gare du Nord à Bruxelles pour protester contre le dumping social et les «attaques au droit de grève» dans le cadre du conflit social qui sévit depuis bientôt trois mois chez Delhaize. Le cortège s’est élancé vers 11h15 dans les rues de la capitale.

Belga

Marc Leemans, le président de l’ACV-CSC, a ouvert le bal. Selon lui, Delhaize constitue «une cible de la droite parce que l’élite a décidé que nous devions tous travailler plus longtemps, plus dur et moins cher».

«Avec cette manifestation, nous montrons que nous ne nous laisserons pas intimider. Les gens ont des droits humains. Nous exigeons le respect de chaque travailleur: un salaire décent, un travail convenable et le droit de manifester! Chez Delhaize, chez TotalEnergies, chez tous les employeurs», a-t-il ajouté.

Belga

Le président de la FGTB, Thierry Bodson, a qualifié la manifestation «d’historique». «Nous vivons un vrai basculement. C’est le droit de grève qui est aujourd’hui en danger dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter qu’on oppose le droit de commercer et le droit d’occuper l’espace public. Rappelons aux juges et responsables politiques qu’en vertu de la convention 87 de l’OIT, le droit de grève est considéré comme un droit fondamental. Vous qui dirigez, vous devez comprendre une chose: dans une démocratie, le pouvoir et le contre-pouvoir se tiennent la main. Si le pouvoir ne respecte plus le contre-pouvoir, il n’y a plus de démocratie», a fustigé le leadeur du syndicat socialiste.

Belga

Le cortège devait emprunter les boulevards Albert II, Botanique, Pachéco, de l’Impératrice avant de se rendre à la FEB, puis au Palais de justice, où deux actions symboliques étaient prévues.

La première consistait à déposer trois couronnes mortuaires, une pour chaque couleur syndicale, ont été déposées. On pouvait lire sur celles-ci «A notre regretté droit de grève». Une grande banderole flottait également sur la façade de l’édifice judiciaire, indiquant «Profits partout, justice nulle part - Boycott Delhaize».

La seconde action était un lâcher de ballons, tout en scandant «La franchise, aucune, aucune, aucune utilité».

Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la Porte de Hal et ont clôturé leur parcours en début d’après-midi à la gare du Midi.

Même si la manifestation a été rythmée aux sons des pétards et autres coups de sifflets, elle s’est déroulée sans incident, d’après la police. L’ambiance était plutôt bon enfant, a constaté Belga.

Perturbations

La Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) annonce lundi à l’aube que seule la ligne de métro 1 est desservie, de même que quelques lignes de trams et bus, alors que la mobilité dans la capitale va être perturbée par une manifestation nationale. En Wallonie, le TEC est aussi en proie à des perturbations, parfois plus importantes en fonction des régions.

Belga

Une journée d’action contre le dumping social est organisée par le front commun syndical (CSC, FGTB et CGSLB) à partir de 10h00. Mais ses effets sont déjà notables dans les transports publics avec des métros qui circulent uniquement sur la ligne 1 (prolongée jusque Erasme).

Belga

Les lignes de tram 3, 4, 7, 8, 9, 51 (limité à Guillaume De Greef) et 92 (limité à Sainte-Marie) sont opérationnelles, indique la Stib sur son site internet et ses réseaux sociaux. Quant aux bus, ils circulent bien sur les lignes 12, 34, 36, 46 (uniquement Moortebeek-Anneessens), 50, 53, 59, 65, 71, 87 (prolongé jusque Étangs Noirs), 88, 95 et T-bus 92.

Belga

Toutes les autres lignes ne sont pas exploitées.

Belga

En Wallonie, le TEC est également confronté à une grève d’une partie de son personnel. L’ensemble des perturbations sont recensées sur le site internet (www.letec.be) de l’entreprise de transport public, qui recense l’ensemble des lignes supprimées lundi. Il semble que la région de Liège-Verviers soit particulièrement touchée, le TEC évoquant de « très importantes perturbations ».

Brussels Airport impacté

Outre des perturbations dans les services régionaux de transport (Stib, De Lijn, Tec), la manifestation nationale de lundi devrait aussi chambouler l’activité à Brussels Airport, ont fait savoir les responsables de l’aéroport sur internet.

Ces derniers prévoient des difficultés dans plusieurs secteurs. Les services de bus et de taxis pourront être affectés. Au sein de l’aéroport même, la capacité limitée des installations de screening pourrait entraîner des retards, de l’ordre d’une trentaine de minutes, selon une porte-parole. La présence du personnel aux contrôles de sécurité des passagers est en effet moindre que d’habitude.

Les services de nettoyage de l’aéroport seront également perturbés, « mais les équipes disponibles feront tout leur possible pendant cette journée d’action », précisent encore les autorités aéroportuaires.