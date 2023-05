Une cinquantaine de syndicalistes rassemblés devant le siège de TotalEnergies à Bruxelles

A la mi-mars, TotalEnergies avait annoncé son intention de s’associer à Couche-Tard pour l’exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg via une co-entreprise dans laquelle la société canadienne détiendra la majorité des parts. La compagnie pétrolière française en conservera environ 40%.

« Pas de conditions sociales »

«Total a conclu des conditions pour lui-même avec le repreneur, mais il n’y a pas de conditions sociales pour les travailleurs repris. Il n’y a rien sur le papier», déplore Hans Cristiaens, du syndicat socialiste flamand ABVV-BBTK. «Il y a également de l’anxiété et un manque de clarté parmi ceux qui restent. Nous demandons qu’au moins une convention collective de travail soit couchée sur le papier afin que les travailleurs repris puissent conserver leur salaire et leurs conditions de travail, et que ceux qui ne sont pas impliqués dans la reprise aient des garanties qu’ils pourront rester.»