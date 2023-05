Procès des attentats à Bruxelles: El Haddad Asufi aurait pu faire entrer ce qu’il voulait à l’aéroport, soutient la défense

Les questions ont rapidement glissé vers les mesures de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise et de l’aéroport. Les témoins ont alors expliqué le processus d’obtention des différents badges (l’un pour accéder au bâtiment de l’entreprise et l’autre pour pénétrer sur le tarmac de l’aéroport) ainsi que le fonctionnement des missions des employés.

Premiers témoins de la journée, les anciens supérieurs d’Ali El Haddad Asufi sont venus dépeindre un homme «jovial», «fan du Barça», mais qui rencontrait des problèmes de ponctualité et d’absentéisme. Les deux hommes ont toutefois précisé que l’accusé ne se démarquait pas des autres employés, qu’il faisait bien son travail et que l’équipe était soudée.

La procédure

Le duo a décrit comment les chauffeurs devaient charger l’arrière du camion et y poser un scellé avant de rejoindre l’avion à ravitailler. Pour accéder au tarmac, la cabine du véhicule est contrôlée et le chauffeur doit passer dans un détecteur de métaux. Le conducteur a ensuite accès aux avions, où il peut décharger les repas après avoir retiré le scellé. Les témoins ont également précisé que des contrôles aléatoires étaient pratiqués sur le site de l’entreprise et que certaines compagnies aériennes procédaient à des vérifications supplémentaires à leur charge.