Chanson ou comédie, un artiste doit-il choisir?

Mais pour d’autres, c’est parfois la soupe à la grimace. Elvis Presley imposé dans des comédies sirupeuses par le colonel Parker, Rihanna soldat dans « Battleship » (elle récidivera avec « Ocean’s 8 » sans pouvoir empêcher l’échec du film). Madonna a tenté durant des années de s’imposer aussi à Hollywood, avant de laisser tomber. Johnny Hallyday a lui aussi couru longtemps après la reconnaissance en tant qu’acteur. Et qui se souvient encore de Michel Sardou en gros dur dans « Cross », en 1987 ? Ou encore que Julien Doré a tenu le premier rôle dans « Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d’amour », en 2010 ? (Notez qu’il s’offre une nouvelle chance avec la série « Panda », où il devrait jouer un ex-flic végan pour TF1). Jenifer s’est essayée deux fois à la comédie, dans « Les Francis » et dans « Faut pas lui dire ». Vous en avez peut-être entendu parler, ou pas.

Renaud acteur ? Il n’y a pas cru lui-même, cédant à l’insistance de Claude Berri qui ne voyait que lui pour camper Etienne Lantier dans « Germinal ». Alain Bashung a joué dans plus de dix films. Si, si. Parfois, la greffe a bien failli prendre. En alignant « Je vous aime », « Tout feu, tout flamme » et « L’été meurtrier » au début des années 80, Alain Souchon était parvenu à s’imposer. Mais de lui-même, alors que ce succès se faisait au détriment de sa carrière musicale, un peu en sourdine à cette époque, il décidera d’arrêter l’expérience.

Pour Louane, l’une des têtes d’affiche du très décevant « Les affamés », proposé ce soir, la frontière entre la chanson et la comédie est plutôt floue depuis le départ. Un peu comme pour Charlotte Gainsbourg, lancée gamine aussi bien dans la musique qu’au cinéma (avec un papa comme le sien, difficile de faire autrement !). Louane a bien débuté en 2013 comme chanteuse, en régalant tout le monde dans « The Voice : la plus belle voix ». Mais dès l’année suivante, elle tournait dans « La famille Bélier », qui lui vaudra en 2015 une nomination comme meilleur espoir féminin pratiquement au moment même où elle sortait son premier album, « Chambre 12 ».

Tenir de front deux carrières, avec en plus une vie de famille épanouie pour elle qui est devenue maman en 2020, voilà le défi. En sortant trois albums entre 2017 et 2022, elle a clairement pointé le curseur en premier sur son métier de chanteuse. Mais en jouant aussi dans la série « Visions » l’année dernière, elle a montré qu’elle n’abandonnait pas ses ambitions de comédienne. On devrait d’ailleurs la retrouver à l’automne dans « Marie-Line et son juge », la nouvelle comédie de Jean-Pierre Amérys (« Les émotifs anonymes »), où elle a pour partenaire Michel Blanc.