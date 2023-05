Concours Reine Elisabeth: le chant est mis à l’honneur cette année

La Trois propose les demi-finales du célèbre concours, ce mercredi et ce jeudi.

Dès ce mercredi, place aux demi-finales, avec deux rendez-vous par jour à 15 h et à 20 h au Studio 4 de Flagey pour entendre les prestations des 24 demi-finalistes. A chaque séance, qui comprend deux parties, le public entendra 6 demi-finalistes. Chacun interprétera un récital, avec accompagnement au piano.

Cette année, c’est au chant que le Concours Reine Elisabeth est consacré. La première épreuve, fixée aux 21 et 22 mai (à suivre en direct sur Auvio) a permis de découvrir les 64 candidats, dont quatre Belges. Les Coréens sont les plus nombreux, avec pas moins de 18 représentants !

Les soirées de la demi-finale, à partir de 20 h, seront diffusées en direct sur la Trois et présentées par Camille De Rijck et Vincent Delbushaye. Les séances de l’après-midi passeront en différé à partir de 23 h 30, mais pourront être suivies en direct par les mélomanes sur Musiq3 et Auvio. La proclamation des 12 finalistes aura lieu le 25 mai en fin de soirée. Des finalistes qui tenteront de conquérir les jurés dans le cadre du Palais des Beaux-Arts du 1er au 3 juin.