Meurtre de quatre SDF à Bruxelles et en Brabant wallon: ceux qui ont cotoyé les accusés confirment leurs profils très différents

Plusieurs témoins qui ont cotôyé les accusés, eux-mêmes SDF au moment des faits, ont été entendus ce lundi matin. Ils décrivent René De Staerke comme une personne calme, ne posant guère de problèmes. Tout le contraire de Fabien Lombaerts, déjà condamné à 18 ans de réclusion en assises en 2004, et qui terrorisait les plus faibles, s’imposant par la violence.

Des membres du home Baudouin de Bruxelles, où ont séjourné les deux accusés et certaines des victimes, ont témoigné devant les jurés. Une éducatrice a décrit René De Staerke comme souffrant de problèmes de boisson, passif, et ne parlant pas beaucoup. «On n’a jamais eu de problème avec lui», a-t-elle résumé. Par contre, en ce qui concerne Fabian Lombaerts, le bruit courait qu’il intimidait tous les autres. Il ne cachait pas son lourd passé judiciaire et «avait du mal avec les règles».