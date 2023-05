Charlotte Gaccio se marie une seconde fois dans «Demain nous appartient»: «Ça m’a fait rire de renfiler ma robe de mariée» Charlotte Gaccio se marie une seconde fois dans « Demain nous appartient », ce jeudi sur la Une. Elle se confie. TF1

Par Rino Gallo

Audrey, votre personnage, va se marier. Comment va-t-elle vivre cet heureux événement ? Elle va vivre ce jour avec beaucoup d’émotion. Audrey et Damien se sont laissé porter par leurs enfants. Ce sont eux qui ont tout organisé. Ils ont d’ailleurs essuyé de nombreux rebondissements car le mariage ne va pas se dérouler à l’endroit initialement prévu. Avec Adrien Rob, on avait très envie que nos personnages se marient. Notre souhait a été exaucé par la production et les auteurs, et nous sommes ravis. Ça nous éclatait car on est tous les deux mariés dans la vraie vie. C’était un moment très joli à jouer. Ça m’a fait rire de renfiler une robe de mariée.

C’est dix ans de mariage, mais surtout vingt ans de couple ! On continue à s’aimer comme au premier jour. Tous les ans, je me dis : « Wow, encore une année de plus ! » Je suis toujours heureuse de me réveiller à ses côtés, d’avoir de nouveaux projets et d’élever nos enfants ensemble. On communique énormément. C’est important de se rappeler pourquoi on s’aime.

Comment vos jumeaux vivent-ils votre notoriété ? Ils n’ont que 5 ans et demi, ils ne s’en rendent pas complètement compte. Mes enfants sont trop jeunes pour regarder « Demain nous appartient ». Je ne voudrais pas qu’ils me voient embrasser un autre homme ou que d’autres enfants m’appellent maman. De temps en temps, je les emmène sur le plateau de tournage afin qu’ils découvrent le Spoon de leurs propres yeux. Ça les amuse de me voir jouer à la serveuse, comme ça les amuse de me voir jouer à la prof de français dans « Sam ». Lire aussi Charlotte Gaccio («Demain nous appartient»): «Les producteurs me voulaient mais ne savaient pas trop où me mettre» Vous venez de tourner la prochaine saison de « Sam », justement. Comment avez-vous trouvé Hélène de Fougerolles dans le rôle principal ? Elle a repris le flambeau avec beaucoup d’humilité, de douceur et d’intelligence. Elle a été formidable. C’est très courageux de sa part de reprendre un personnage au bout de la septième année. C’est une saison avec encore beaucoup d’humour et d’irrévérence. C’est tout ce qu’on aime chez « Sam », finalement. Une prochaine saison est en cours d’écriture, mais c’est l’audimat qui nous dira si on continue ou pas. Votre maman, Michèle Bernier, fait partie du jury de « Mask Singer ». Comment la trouvez-vous ? Elle m’éclate ! Cette émission, c’est tout ce qu’elle aime. Elle s’amuse. C’est une très bonne enquêtrice. J’adore « Mask Singer ». Je m’amuse à deviner qui est sous les costumes. Cette année, c’est moins drôle, car ma maman m’a déjà tout soufflé à l’oreille. (Rires.) On vous aurait pourtant reconnue sous le costume de la méduse… C’est flatteur, car elle chante bien, cette méduse ! C’est sûrement parce que ma mère fait partie du jury que l’on pense à moi.