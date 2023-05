Gaz hilarant: les risquespour la santé sont réels

Et son usage via de plus grands contenants présente des risques pour la santé, a communiqué lundi Safe.brussels, qui coordonne la prévention et la sécurité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Une enquête exploratoire menée auprès de professionnels du secteur de la propreté, de la prévention et de la sécurité, met en lumière une évolution dans l’usage récréatif du gaz hilarant au sein de l’espace public. En découlent des risques accrus appelant à plus de contrôle devant « la vente illégale de protoxyde d’azote » et « une sensibilisation et une prévention plus ciblées au sein des groupes à haut risque », selon l’observatoire de Safe.brussels.