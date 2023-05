La chanteuse Nâdiya, star des années 2000, débarque à Mons ce week-end!

Souvenez-vous, la chanteuse Nâdiya enflammait le dancefloor dans les années 2000 ! « Comme un Roc », « Parle-moi », « Et c’est parti », « Amies ennemies », « Si loin de vous »... Tant de tubes qui ont porté la chanteuse Nâdiya au sommet des charts il y a plus de 15 ans. La chanteuse s’était fait connaître dans l’émission Graines de star sur M6 et sera donc à Mons dans quelques jours.

Le concert est prévu ce samedi 27 mai dès 22h à l’hôtel Van der Valk de Mons. L’hôtel fête en effet ses 8 ans et organise pour l’occasion une soirée sur le thème des années 90-2000. Les préventes sont vendues au prix de 15 € hors frais. Des tables VIP et un espace VIP sont aussi prévus. Attention, le nombre de places est limité. Les places sont en vente sur le site Eventbrite.fr.