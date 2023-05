«Le Village des Innovations» au Cora Woluwe ces 26 et 27 mai

« Le Village des Innovations » regroupera une dizaine de start-ups dynamiques et inspirantes qui proposent des produits inscrits dans les nouvelles tendances de consommation. Après le succès de trois éditions en France et une au Cora La Louvière, c’est au tour du Cora de Woluwe d’organiser cet événement les 26 et 27 mai prochains de 10h à 19h.

« Made in Belgium »

Voici quelques exemples de start-ups qui seront présentes lors de cet événement : Nomet et ses fameuses croquettes aux algues, Yuma et ses crackers artisanaux à la farine de grillon, Herbird et son nouveau soda belge gourmand, Lilalou et ses snacks sains, et bien d’autres start-ups à découvrir telles que les apéritifs Vylmer, les cookies Cheatah, les produits sains de la marque Kazidomi, les desserts du Flan de Gand, les burgers à base de quinoa de Quinti, la ferme aquaponique BIGH, les jeux de Crimibox, les culottes menstruelles de Marie et moi… Toutes ces start-ups sont « made in Belgium » !