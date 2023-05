Bientôt plus de 800 m2 d’ateliers au service des artisans et des créateurs dans le centre-ville de Mons

« L’objectif, c’est d’apporter une solution pérenne. On a réfléchi avec la Ville, et ça fait depuis 4 ans qu’on pense à ce bâtiment. Il a fallu le temps qu’il se libère. L’idée, c’est d’avoir des ateliers d’artiste dans tout le bâtiment, en essayant d’avoir des gens qui ont des métiers complémentaires », explique François Chevalier, coordinateur du CRC de Mons.

Des dizaines de créateurs

Un des bâtiments donne sur la rue Notre-Dame. - N.Z.

Le site compte actuellement 650 m2 de surface utile (le reste devant encore être aménagé), répartis en une vingtaine de locaux, allant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres carrés. « Quand les créateurs partagent les espaces, on compte environ 10 m2 par tête, donc on pourrait à terme accueillir de 40 à 80 personnes », précise François Chevalier. Le tout réparti sur trois bâtiments. Celui au centre devrait être prêt pour fin juillet et accueillir ses premiers occupants en août ou septembre.

Une vingtaine de locaux sont mis à disposition. - N.Z.

Des ateliers de tailles variées. - N.Z.

Ce lundi matin, le CRC avait invité les créateurs à découvrir les lieux et à marquer leur éventuel intérêt pour un local, en leur fournissant une première fourchette de prix (allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’euros par mois). « On veut coconstruire le site avec les artistes. Ils ont pu remplir un formulaire en expliquant ce qu’ils font et ce qu’ils veulent. On sonde leurs envies et leurs capacités, parce qu’on doit réaliser un projet qui soit autonome financièrement et qui réponde à leurs besoins. »

Une dynamique positive

Rien que ce lundi matin, entre 50 et 80 créateurs ont visité les lieux et une trentaine de personnes ont rendu un formulaire.

Le site était auparavant utilisé par le CPAS. - N.Z.

Toutes les candidatures seront étudiées. Mais si le CRC est conscient qu’il ne pourra répondre à toutes les demandes, il espère également créer des dynamiques entre les créateurs, afin de contribuer au bouillonnement artistique de la région. Encore un peu de patience et quelques aménagements avant que les premiers créateurs ne s’installent.