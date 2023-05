Procès des émeutes d’avril 2020 à Anderlecht: une peine de probation plaidée pour l’un des auteurs

L’avocate de l’un des jeunes qui ont participé aux émeutes à Anderlecht en avril 2020 a plaidé, lundi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de probation autonome pour son client.

«Les cas de jeunes qui sont morts après avoir été confrontés à la police sont de plus en plus fréquents, à moins que ce ne soit simplement qu’on en parle plus aujourd’hui dans la presse», a entamé l’avocate. «Cela renforce en tout cas la colère, l’indignation et la crainte chez les jeunes. Alors, quand c’est un ami d’enfance qui décède dans ces circonstances, quelqu’un avec qui on est allé à l’école, avec qui on a joué au foot, avec qui on a discuté en refaisant le monde, ce n’est plus juste un nom dans un journal», a-t-elle dit pour tenter d’expliquer l’était d’esprit de son client au moment des faits.