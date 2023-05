Actes et propos racistes et sexistes au sein de la police: plan d’actions à la zone Midi

À la suite des révélations parues dans la presse la semaine dernière concernant des propos racistes et violents qui auraient été tenus en interne à la police après la mort d’Adil, le Collège de police s’est réuni mercredi et ce lundi matin pour prendre connaissance des faits en profondeur. À l’issue de ces réunions, Bourgmestres et Chef de corps s’engagent à mettre en place un plan d’actions afin d’éradiquer toute forme de propos racistes et/ou sexistes au sein des instances policières.

« Les propos et comportements suspectés sont pris très au sérieux, et intolérables s’ils sont avérés. Nous nous engageons à prendre toute la mesure des propos et de leur portée. La tolérance zéro doit être de mise à tous niveaux et à tous moments », a souligné la Bourgmestre de Forest Madame El Hamidine, actuellement présidente du Collège de Police de la zone Midi.