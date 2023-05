Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité à Bruxelles: «Investir dans les alternatives, c’est un combat au quotidien»

La dernière grande enquête de mobilité sur les déplacements des Bruxellois montre une augmentation des déplacements à pieds et à vélo et une diminution des déplacements en voiture. Satisfaite des résultats ?

C’est un peu le bulletin de ma législature ainsi que de mes prédécesseurs. Aujourd’hui, on voit les résultats. Pourquoi on fait une politique de mobilité ? C’est pour donner un choix aux gens. Aujourd’hui, la liberté, c’est d’avoir le choix du mode de déplacement. C’est le choix de ne pas être dépendant d’une voiture individuelle qui est trop chère pour beaucoup de Bruxellois. On a fait le choix politique de la multimodalité. Si vous allez à la boulangerie à moins d’un kilomètre de chez vous, vous allez probablement à pied. Mais si vous avez quatre enfants à déposer quelque part, vous utiliserez peut-être la voiture. Aujourd’hui, on offre le choix de voir pour chaque déplacement quel est le meilleur mode de transport. Si on prend les résultats des Bruxellois, on constate qu’un shift modal s’est fait ces douze dernières années. On utilise de plus en plus la marche.