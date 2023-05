Odeur suspecte dans une maison à Colfontaine: les policiers découvrent 100 plants de cannabis!

Les policiers se sont alors rendus sur place et ont directement senti l’odeur si caractéristique. « Ils ont dès lors pris contact avec l’occupant des lieux et ce dernier a accepté qu’ils jettent un œil au sein de la maison. A l’étage, ils ont trouvé une chambre de culture, des sachets de conditionnement, une balance de précision, un peu moins de 100 plants de cannabis et environ 1 kg de marijuana prêt à être vendu », détaille la zone de police boraine.

Une belle prise! - ZP boraine