La Stib et Etterbeek dialogueront systématiquement pour réduire les nuisances quant aux travaux du métro

La convention validée lundi soir côté communal privilégie la voie contractuelle et non plus la voie de la dérogation aux règles d’urbanisme. Elle engage notamment la Stib à tout mettre en oeuvre pour que les travaux réalisés sur des voies de chemin de fer, de métro ou de tram ne portent pas atteinte à la quiétude des riverains et à notifier à la commune, lorsqu’elle envisage d’effectuer de tels travaux, leur nature et leur calendrier de réalisation, ainsi que les mesures qu’elle entend prendre pour limiter les nuisances.