Ville de Bruxelles: Filiz Güles (DéFI) rejoint le MR

Selon le chef de file des libéraux à la Ville de Bruxelles, David Weytsman, le MR devient par conséquent, avec désormais dix conseillers communaux, la deuxième force politique à la Ville, après les socialistes et devant Ecolo-Groen.

Conseillère communale depuis 2006, Filiz Gûles a justifié son choix par l’opportunité de « redonner un sens » à son engagement politique. «On peut faire plus et mieux pour soutenir les indépendants et les commerçants à la Ville de Bruxelles... La crise sanitaire, énergétique et les erreurs de GoodMove ont été une catastrophe économique pour de nombreuses familles et indépendants. Je veux pouvoir le dénoncer librement et surtout apporter des solutions libérales concrètes», a-t-elle justifié.