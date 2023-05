Procès des attentats à Bruxelles: Hervé Bayingana Muhirwa est un «traumatisé qui s’ignore», selon un pasteur proche de lui

«La famille d’Hervé a vécu le génocide au Rwanda, puis le déracinement pour rejoindre l’Ouganda, et un second déracinement pour venir en Belgique, à Molenbeek-Saint-Jean. Elle a ensuite vécu la mort de Nicolas [frère d’Hervé], dont les circonstances restent encore inconnues», a raconté le pasteur.

Pour le témoin, le Laekenois de 38 ans est un rescapé de guerre, un «traumatisé qui s’ignore», qui avait besoin d’un entourage et s’est tourné vers l’Islam. Selon lui, il a fait des «erreurs de jugement» en côtoyant des personnes radicalisées, mais il serait «injuste de lui faire porter le poids des attentats».

À la question de la présidente de savoir si l’accusé a manqué d’un référent dans son enfance, le témoin a répondu par l’affirmative. «Certainement oui. Et la condition sociale joue un rôle aussi. Le cas d’Hervé est un cas d’école. Je veux dire qu’il est évident qu’il y a des endroits où les prêcheurs de la haine agissent plus facilement, là où la précarité et le mal-être des jeunes sont présents. Dans une autre région ou une autre commune, Hervé n’aurait peut-être pas fait ces rencontres (avec certains autres accusés, musulmans radicaux)».