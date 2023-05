Kendji Girac en tête d’affiche du concert de la ducasse de Mons!

La tête d’affiche n’est autre que le célèbre chanteur français Kendji Girac. Déjà l’année dernière, il était pressenti pour le concert. Vous pourrez écouter l’interprète de « Andalouse » et de « Tiago » dès 22h.

On sait (enfin) qui donnera le coup d’envoi de la ducasse de Mons le vendredi 2 juin. À 10 jours seulement du début des festivités, la Ville de Mons annonce les artistes qui viendront enflammer la Grand’Place !

Le public pourra aussi écouter la Belge Rori (20h45) et le Français Axel Bauer (minuit). Le DJ Jacky aka IXXEL sera également présent pour mettre l’ambiance. « Il prendra les platines pour mettre de l’ambiance sur la Grand’Place durant le changement des plateaux des artistes », détaille Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons.

Rori est une chanteuse belge. - Instagram

Axel Bauer sera présent. - VDN

« Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts à l’occasion de ces concerts complets, avec en première partie, une artiste belge issue de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La formule évolue par rapport à l’édition de l’an dernier, qui avait été préparée en un temps très restreint en raison du Covid. Cette fois-ci, nous aurons des concerts complets et non plus des show cases limités », ajoute le bourgmestre de Mons.