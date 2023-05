La Wallonie veut booster son business au Sénégal, pays stratégique en Afrique

Une délégation belge forte de quelque 300 personnes pour une mission essentielle sur le continent africain qui suscite de nombreuses convoitises, notamment de la part des grandes puissances que sont la Chine, la Russie, la France et même la Turquie. Mais la Belgique compte également tirer son épingle du jeu. D’où cette mission économique et princière qui se tiendra essentiellement à Dakar.

Pour nos entreprises, l’objectif est de surfer sur ce potentiel de développement économique. Si le Sénégal n’est que le 82e client de la Wallonie, les exportations sont en très forte hausse (+ 5,7 %), surtout ces trois dernières années malgré un contexte de Covid. D’ailleurs, côté wallon, c’est une délégation de 37 entreprises et 14 institutions académiques qui seront conduites par le ministre de l’Économie Willy Borsus (MR) et l’Agence wallonne à l’Exportation (AWEX).

Des success-stories wallonnes

Plusieurs sociétés de notre région ont d’ores et déjà misé sur le Sénégal et comptent bien poursuivre sur leur lancée. On peut ainsi citer Carmeuse (Engis-Liège), qui s’est implantée au Sénégal pour la production de chaux, la filiale d’Univercells Unizima (Charleroi), qui apporte son expertise technique dans le secteur pharmaceutique pour la production de vaccins en collaboration avec la société louviéroise My Engineering. Mais aussi le cuisiniste EGGO (Profondeville) et ses deux magasins à Dakar, ou encore Care4Water (Flobecq), qui contribue à donner accès à l’eau potable à la population rurale de la région de Thiès.