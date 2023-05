Aline Sam-Giao nommée nouvelle directrice de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège

La future directrice générale est Française. Elle est actuellement directrice générale de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon. L’OPRL indique qu’elle s’est distinguée par son expérience et sa compréhension du projet et de l’identité de ce haut lieu culturel liégeois.

« Séduite par la qualité de l’orchestre »

« J’ai été séduite par la qualité de l’orchestre et le fait qu’il bénéficie de sa propre salle, ce qui permet un rapport plus étroit avec le public et encourage les innovations pour répondre aux attentes du public comme des musiciens », a-t-elle précisé.