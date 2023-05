Déjà un nouveau projet pour remplacer la boulangerie Champain sur la Grand-Place de Huy

Quelle sera la future affectation de l’espace occupé autrefois par Champain ? Titi a déjà son idée. « Je vais ouvrir au rez-de-chaussée les Apéros du Sofloti ». Une déclinaison du « Sofloti », le piano-bar situé au premier étage du bâtiment. Dans ce bar cosy, on peut boire un verre mais aussi assister à des spectacles musicaux ou d’humour.

En novembre 2021, la boulangerie Champain s’est installée sur la Grand-Place de Huy, dans le bâtiment Struvay, l’immeuble réhabilité par Titi, Cécile Wathelet. À la fin de la semaine dernière, on apprenait cependant que la boulangerie quittait son emplacement commercial pour rejoindre le Moulin de Ferrières. « Nous avons la possibilité de nous installer dans ce lieu qui correspond davantage à la philosophie que nous prônons et le dépôt de Huy ne fonctionne pas comme nous l’espérons » commentait Françoise Jolly.

Une terrasse

Cécile Wathelet va profiter du départ du Champain pour installer un comptoir et une vaste terrasse au niveau du rez-de-chaussée et sur la Grand-Place. « Lorsqu’il fait beau, les gens veulent être à l’extérieur… Quand l’espace Apéro sera ouvert, nous fermerons l’étage… Je ne veux pas multiplier les équipes de travailleurs », commente la Hutoise. « Les Apéros du Sofloti » seront ouverts aux mêmes dates que le Sofloti, à savoir les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Le nouvel établissement devrait ouvrir dans quelques jours : « Il y a quelques aménagements à réaliser, mais nous ouvrirons bien avant l’été. »