Arlon : le village de Guirsch fait désormais partie des Pus Beaux Villages de Wallonie

Le village de Guirsch a désormais droit, lui aussi, à sa petite présentation sur le site officiel des « Plus Beaux Villages de Wallonie ». Voici ce que l’on peut apprendre sur ce nouveau venu.

On n’arrive pas à Guirsch par hasard : il faut quitter la route principale et s’engager sur une petite voie montante, toute ombragée sous une forêt dense. Passé la bute, la lumière fuse et un paysage époustouflant nous salue : de vastes étendues de prairies et de champs à perte de vue, le haut plateau nous livre une vue panoramique sur le début de l’Ardenne et le Grand-Duché de Luxembourg. Grandiose ! Guirsch est là, sous nos pieds, la tête accrochée au ciel.