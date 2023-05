La fusion entre Bastogne et Bertogne est entérinée : elle proposera de nombreux avantages pour les citoyens

Cette fusion offrira des moyens budgétaires beaucoup plus importants pour développer de nouveaux projets et soutiendra le pouvoir d'achat de l'ensemble des Bastognard(e)s et des Bertognard(e)s. Grâce à cette fusion, la nouvelle Commune obtiendra plus de 10.000.000 d'euros de capacité d'investissement (répartis sur six exercices budgétaires entre 2025 et 2030) pour soutenir et développer de nombreux projets en matière d'enseignement, d'emploi, d'éducation, de culture, de santé, de sécurité, de rénovation de voirie, de propreté...

Lire aussi La fusion entre les communes de Bastogne et de Bertogne est approuvée en commission La fusion va également permettre de réduire le nombre de mandats, soit une économie substantielle de 750.000 euros ! Elle permettra aussi de recevoir davantage de moyens du Fonds des communes (Gouvernement wallon) dès 2025.

Tous ces nouveaux moyens, très importants, seront utilisés pour rendre les différents quartiers et villages plus attractifs et plus forts en y développant plus de projets et d'activités variées.

Le pouvoir d’achats des citoyens soutenus Par ailleurs, la fusion va permettre de soutenir le pouvoir d'achat des citoyen(-ne)s de Bastogne et de Bertogne. En effet, la taxe déchets sera allégée pour les Bertognard(e)s grâce à une reprise en main de la collecte des déchets par le service Propreté de Bastogne sur leur commune. Toujours en matière de fiscalité, le taux de la taxe additionnelle sur l'impôt des personnes physiques (IPP) baissera de 7,5 à 7 % pour les Bastognard(e)s. Le taux de la taxe sur le précompte immobilier (PRI), quant à lui, passera de 2.850 à 2.800 centimes additionnels. Une excellente nouvelle pour les travailleurs et les propriétaires Cette union s'inscrit pleinement dans la continuité des synergies déjà existantes depuis plusieurs années entre les deux Communes amies : agents constatateurs assermentés pour sanctionner les incivilités environnementales sur les deux entités, mise à disposition de Bastogne de l'éco-passeur bertognard pour réaliser les certificats PEB des bâtiments communaux, création d'un Conseil Consultatif du Bien-être animal commun, réalisation d'un Passeport culture offert à tous les jeunes de 18 ans des deux communes, prêt de matériel, conseils juridiques et administratifs, marchés publics conjoints…