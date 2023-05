Lasne lance sa nouvelle saison «Été solidaire, je suis partenaire»

L’été solidaire, initié et subsidié par la Région wallonne, vise plusieurs objectifs : développer le sens de la citoyenneté des jeunes en les impliquant dans la valorisation et l’amélioration de leur quartier ; promouvoir la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées, en difficulté et favoriser les liens intergénérationnels ; valoriser l’image des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes et des citoyens qui bénéficieront de leur travail et promouvoir la valeur du travail.