La 24e édition du prix littéraire «Prix Renaissance de la Nouvelle» de la Ville d’Ottignies-LLN est lancée

Un jury prestigieux

Pour marquer l’ambition de cette récompense, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve s’appuie sur un jury prestigieux présidé par Vincent Engel (écrivain et professeur à l’UCLouvain) et composé d’Isabelle Wéry (actrice, dramaturge et romancière), Véronique Bergen (romancière, poète et philosophe, membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique), Grégoire Polet (auteur, lauréat du Prix en 2021), Gilles Pellerin (auteur, lauréat du prix en 2022), Anne-Sophie Laurent (représentante du secteur de l’enseignement), Bernadette Meyer (représentante des clubs de lecture de notre ville), d’un représentant de la Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM), d’un libraire, d’un représentant de la Culture à la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.