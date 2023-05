La plaine de jeux de Lens déjà prise d’assaut par les enfants alors que les travaux ne sont pas finis: «Ça peut être dangereux»

« Non seulement cela dégrade les nouveaux jeux fraîchement installés, mais ça représente également un réel danger pour la sécurité des enfants. En effet, les travaux en cours comportent des zones inachevées et des éléments potentiellement dangereux. Nous ne souhaitons pas que des jeunes courent le moindre risque en jouant dans un environnement encore inadapté », poursuit la commune sur les réseaux sociaux.

Malgré les barricades et le signalement, certains ont pu outrepasser l’interdiction. « Nous vous demandons, avec insistance, de respecter l’interdiction d’accéder à la plaine de jeux jusqu’à ce que les travaux soient terminés. Une fois les travaux achevés, nous serons ravis de vous accueillir tous dans cet espace réaménagé, sécurisé et propice à la joie et au plaisir des plus jeunes », conclut la commune.