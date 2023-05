decodetavie dans les écoles du Brabant wallon, pour décoder les enjeux d’Internet

Afin d’aider les enseignants du primaire et du secondaire à accompagner cette activité, une formation leur est proposée. Animée par l’auteure de Cliky, Virginie Tyou, experte reconnue du monde numérique et de nos interactions avec celui-ci, cette formation permettra de comprendre précisément ce qu’est Internet et quels sont ses enjeux et fragilités. Elle présentera également le processus de création d’une carte mentale. Un dossier pédagogique sera aussi fourni aux enseignants participants.

En 2022, les éditions Ker ont publié le recueil WWW destiné aux élèves de l’enseignement secondaire. Les 11 nouvelles qui le composent illustrent toutes le paradoxe d’Internet : une technologie fragile et vulnérable mais dont notre vie quotidienne dépend de plus en plus. Une autre de leurs publications, la trilogie Cliky, est un conte métaphorique, accessible dès l’école primaire, qui relate la rencontre entre une famille et Cliky, une donnée virtuelle qui devra s’adapter aux humains. Ces deux ouvrages servent de point de départ aux élèves des classes participantes pour qu’ils entament leur réflexion en commun face aux écrans, aux réseaux sociaux, à Internet et au monde numérique.

Au long de l’année scolaire, les enseignants structureront en classe la création commune d’une carte mentale (mind mapping). En fin d’année, les cartes réalisées par les classes seront exposées et une conférence tout public sera donnée par Virginie Tyou. L’experte y parlera des enjeux de la présence des écrans et d’Internet dans nos vies, et particulièrement de la manière dont nous pouvons gérer l’influence de ces paramètres dans nos relations avec les enfants et les adolescents. « Parents, professeurs ou enfants sont parfois totalement démunis par rapport à ces nouveaux enjeux éducatifs », indique Tanguy Stuckens, député provincial en charge de la Culture, « Les écrans font partie de la vie de tous les jours dans les familles et à l’école mais ils soulèvent leur lot de difficultés et nous confrontent à de nouveaux défis. Il est essentiel de donner des clés et qui, avec ce projet, laissent également aux jeunes la possibilité de décoder, de discerner, de s’interroger et de réfléchir par eux-mêmes et en groupe sur ces enjeux de façon ludique et créative. »