Le Chant d’Eole, de Quévy, décroche une nouvelle médaille d’or dans un concours international

Ces 12 et 13 mai, avait lieu la seconde édition du Women’s International Trophy, un concours qui met à l’honneur les vins, spiritueux et bières du monde entier. C’est au cours d’une dégustation à l’aveugle de 950 échantillons provenant de 29 pays, qu’un jury international a élu les meilleurs vins, bières et spiritueux du monde pour l’année 2023.

Ce jury est composé uniquement de dégustatrices de renom : sommelières, œnologues, vigneronnes ou encore maîtresses distillatrices. Et ces jurés ont décerné une médaille d’or au Chant d’Eole pour son vin mousseux Blanc de Blancs.