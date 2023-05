Après le décès de sa mère, il découvre la vérité sur sa famille: «On dirait qu’une autre pièce du puzzle est remplie»

Dès sa majorité, Rhys s’est lancé dans les recherches, mais ce n’est qu’en 2022 qu’il a fait une découverte majeure via le site « My Heritage ».

L’histoire de Rhys est à la foi triste et joyeuse. Alors qu’il n’est qu’un enfant de 9 ans, sa mère décède, et il apprend que son papa n’est pas son vrai père. Adulte, les questions qui le tourmentent depuis son plus jeune âge continuent de résonner en lui, a tel point qu’il décide de faire un test ADN pour tenter de retrouver son père biologique.

Rhys et Chris, âgé de 53 ans, se sont rencontrés ! Ils ne vivaient qu’à deux heures de route l’un de l’autre. Rhys s’est confié au StokeonTrentLive : « Je suis passé de ‘voici ton père biologique’ à ‘il est décédé’ pour ensuite découvrir que j’avais un frère. Pour moi, c’était fou de rencontrer Chris, qui est mon sang et qui est plus âgé. Je sais que j’aurai une très belle chevelure dans une vingtaine d’années ! C’est quelqu’un qui est en chair et en os – qui me ressemble. On dirait qu’une autre pièce du puzzle est remplie. Le puzzle a commencé comme un gros point d’interrogation ».