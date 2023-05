Cette mère provoque un tollé quand elle partage le contenu de la boîte à tartine de sa fille: «C’est une blague?», «vous plaisantez j’espère?» (vidéo)

Sur la vidéo, on la voit mettre une très généreuse quantité de beurre sur la croûte du pain avant d’y ajouter le jambon et de plier la tartine en deux. « Si vous le beurrez de ce côté, il a tellement meilleur goût. Essayez-le les gars », dit-elle.

« Voici le repas de mon enfant pour aujourd’hui », commente cette mère en partageant sur Tiktok une vidéo de ce qu’elle met dedans. Une tartine au beurre et au jambon, de la gelée, une canette de coca et des chips au sel… voilà ce qu’elle a prévu pour son enfant.

La boîte à tartine dans laquelle le pain est glissé ne semble pas non plus de première fraîcheur…

La vidéo est rapidement devenue virale avec plus de deux millions de vues. Les internautes ont d’ailleurs tous pensé à une mauvaise blague vu le pseudonyme du compte de la mère « itsmebadmom » soit en français « mauvaise mère ». « Est-ce une blague ? » « Non », répond la mère. « Vous plaisantez, n’est-ce pas ! » « Je suis traumatisé » « C’est une blague, n’est-ce pas ?… N’est-ce pas ? NON ?!! » « Dis-moi que c’est une blague ».