«I am Greta»: plongez dans le monde de Greta Thunberg sur TMC

Depuis la pandémie, elle ne fait plus de coups d’éclat, mais elle continue son combat, loin des caméras… Même si elle a refusé de se rendre à la dernière COP, Greta Thunberg ne va pas disparaître des radars comme ça. Sur les réseaux, elle est toujours aussi active. Et en octobre dernier, elle publiait son « Grand livre du climat », coécrit avec une centaine de personnalités : des scientifiques, des économistes, des essayistes de renom, des activistes du monde entier et des auteurs dont Margaret Atwood (« La servante écarlate »). Ce tour d’horizon de l’urgence écologique est avant tout une somme didactique de l’état des connaissances actuel. Son objectif n’est pas de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais de donner des clés pour agir à petite échelle. Pour la promotion de son ouvrage, la jeune Suédoise a accordé peu d’interviews, et ses propos, s’ils sont aussi tranchants, adoptent maintenant un ton moins véhément. Plus posée, la pasionaria ? Un peu. Mais pas moins déterminée.

Pour comprendre ce qui la motive, rien de tel que de visionner ce documentaire déjà diffusé par la RTBF et qui date de 2020. Son réalisateur a gagné la confiance de la militante au point d’avoir pu la filmer dans sa vie quotidienne et notamment durant sa traversée en mer vers New York et l’ONU à bord du voilier zéro carbone de Pierre Casiraghi. Une séquence qui vaut le détour.