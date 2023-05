«Taratata 100% live»: la Belge Rori débarque chez Nagui!

C’est un « Taratata 100 % live » de prestige que propose ce vendredi Nagui, puisque l’invité d’honneur n’est autre qu’Ed Sheeran, l’un des artistes number one du moment avec ses 150 millions de disques vendus. Mais entre les différents invités (on aura aussi Louis Bertignac ou Hoshi), on aura la surprise de retrouver également Rori, la chanteuse belge qui monte et visiblement pas qu’en Belgique.

La jeune femme avait fait sensation l’été dernier avec sa chanson « Docteur », qui est passée en boucle sur les radios durant des mois. Et rebelote actuellement avec « Ma place », morceau hyper-addictif issu de son premier EP, « Ma saison en enfer ».